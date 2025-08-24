Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji'den Türkiye'ye yönelik yeni bir hava durumu uyarısı yapıldı. 24 Ağustos Pazar gününe yağışlı havaya uyanan İstanbul ve çevresi için kritik uyarı yapıldı. Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye saat verildi. Sağanak yağış geliyor, şemsiyesiz dışarı çıkmayın. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken uzmanlardan Türkiye'ye yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Vatandaşlar 'Bugün hava durumu nasıl? İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? Hangi illerde yağış bekleniyor?' sorularını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) son dakika uyarısı yapıldı. Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den kritik uyarı. Saat verildi, sağanak yağış geliyor!

METEOROLOJİ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

BİLECİK, SAKARYA VE KOCAELİ'YE SAAT VERİLDİ: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR!

Yağışların etkili olacağı başlıca yerler arasında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevreleri yer alıyor. Yağışların ise öğleden sonra 3-4 gibi etkisini daha da arttırması bekleniyor.

Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın - Resim : 1

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Hava sıcaklığı, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacak. Buna karşın, güney ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle yağış alan bölgelerde serinletici bir etki yaratabilir.

