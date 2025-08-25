TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: