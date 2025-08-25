TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA