TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Trafik kazası İstanbul
