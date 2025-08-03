Öğrencilerin Yükü Ağırlaştı: Okula Değil, Eve Yerleşmek Dert! İşte İl il Güncel Kira Fiyatları

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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlarken, öğrenciler için asıl büyük sınav barınma maliyetlerinde yaşanıyor. Özellikle başka şehirde üniversite okuyacak gençler için kira bedelleri ciddi bir yük haline geldi.

İSTANBUL ZİRVEDE: 45 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul, sosyal olanakları ve kariyer fırsatlarıyla öğrencilerin en çok tercih ettiği şehir olmaya devam ediyor. Ancak kira bedelleri birçok aile için zorlayıcı noktaya ulaşıyor. Beşiktaş ve Kadıköy’de ortalama kira 45 bin TL’yi bulurken, Şişli’de 37.500 TL, Üsküdar ve Bakırköy’de 32.500 TL civarında seyrediyor. Görece uygun ilçeler Kartal (27 bin TL) ve Avcılar (23 bin TL) olarak öne çıkıyor.

İZMİR DAHA DENGELİ AMA ARTIŞ HIZLI

İzmir’de öğrencilerin gözdesi Bornova’da kiralar 30 bin TL’ye ulaşmış durumda. Balçova’da 29 bin, Çiğli’de 24.500 TL isteniyor. Buca ise 22.500 TL ile nispeten daha uygun. Şehir genelinde son 3 yıldaki kira artışı %400’ü buldu.

EN HIZLI ARTIŞ ANKARA’DA

Başkentte ortalama kiralar 20.500 TL ile 42 bin TL arasında değişiyor. Özellikle Bahçelievler, Beşevler ve Cebeci gibi bölgelerde yüksek talep var. Ankara, deprem sonrası göç nedeniyle kira artışında lider konuma geldi.

EN UCUZ SEÇENEK ERZURUM

Erzurum 12.500 TL ile öğrenci şehirleri arasında en uygun kira ortalamasına sahip illerin başında geliyor. Onu Trabzon (13 bin TL), Kayseri (14.500 TL), Adana ve Gaziantep (15 bin TL) takip ediyor. Öğrenci şehirlerinde en yüksek kira ise 22.500 TL kira ile Antalya ve Kocaeli’nde.

ÖĞRENCİLER PAYLAŞIMLI EVE YÖNELİYOR

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, öğrencilerin artık 1+1 yerine enerji ve yaşam masraflarını paylaşabilecekleri 2+1 ya da 3+1 evlere yöneldiğini belirtiyor. Maya, öğrencilerin okul tercihlerini yaparken konut kiralarındaki yükselişi de dikkate alır duruma geldiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet