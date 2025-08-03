Yurt Dışında Sırrını Öğrendi, Memleketine Gelip Köşeyi Döndü! 'Süper Meyve'de Rekor Hasat Bekliyor

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Gençlik yıllarında Avustralya’ya giderek uzun süre tezgahtarlık yapan Atilla Akın, emekli olduktan sonra yılın yarısını Türkiye’de geçirmeye karar verdi. Antalya’da yaşayan çocuklarından aronya meyvesini ilk kez duyan Akın, bu bitki üzerine araştırmalar yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknik bilgilerinden de yararlanan Akın, 3 dekarlık alana ilk aronya fidelerini dikti.

Kısa sürede olumlu sonuç alan ve taleplerin artmasıyla üretim alanını genişleten Akın, şu anda 20 dönümlük bir arazide üretim yapıyor. İstanbul ve İzmir’deki tüccarlara aronya satışı gerçekleştiren Akın, ürünün pazar payının giderek büyüdüğünü ifade etti.

800 FİDANDAN 6 BİN FİDANA ÇIKTI

İlk olarak 800 fidanla başlayan Akın, bugün 6 bin fidana ulaştı. Gelecek haftalarda hasada başlayacağını belirten çiftçi, aronyanın bağışıklığı güçlendirme özelliği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırıldığını söyledi.

Devletin de aronya üretimine yönelik destekler sunduğunu belirten Akın, bu alandaki gelirlerin birçok geleneksel ürüne kıyasla daha iyi olduğunu dile getirdi. Gıda, kozmetik ve sağlık sektörlerinde yaygın şekilde kullanılan aronyanın, Katip köyü başta olmak üzere çevre bölgelerde de ilgi görmeye başladığını vurguladı.

Tarım sayesinde hem köyde üretime katkı sunduğunu hem de ekonomik olarak kazanç elde ettiğini belirten Akın, köy halkının da kendisini örnek alarak aronya yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi. Akın, üretimle ülkesine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi