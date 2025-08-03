Avrupa'da B Sınıfı Ehliyete Yaş Sınırlaması Başladı! Bu Kişiler Artık Trafiğe Çıkamayacak

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Avrupa Birliği yetkilileri, yaşlı sürücülerde reflekslerin zayıflaması ve buna bağlı olarak artan trafik kazalarını önlemek amacıyla yaş sınırını devreye aldı. İlk olarak İspanya’da uygulamaya giren düzenleme, ağırlığı 3.500 kilogramı aşmayan binek araçları kapsayan B sınıfı sürücü belgesiyle ilgili. Bu çerçevede, 75 yaşını dolduran bireylerin bu ehliyetle araç kullanması yasaklandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ DAHA ERKEN YAŞTA BAŞLAYACAK

İspanya’da daha önce 70 yaş üstü sürücüler için uygulanan iki yılda bir sağlık kontrolü zorunluluğu da güncellendi. Yeni uygulamayla birlikte bu yaş sınırı 65'e indirildi. Sağlık kontrollerinden geçen sürücüler, belirli sürelerle ehliyetlerini yenileyerek trafiğe çıkmaya devam edebilecek.

TÜRKİYE'DE SİSTEM DEĞİŞMEDİ

Türkiye’de ise bu yeni AB düzenlemesi şu an için geçerli değil. Mevcut uygulamada, 65 yaş üstü sürücüler belirli periyotlarla sağlık kontrolüne tabi tutulurken, 80 yaş ve üzeri bireyler için bu kontroller iki yılda bir zorunlu olarak yapılıyor.

DÜNYADA BENZER UYGULAMALAR YAYGINLAŞIYOR

Trafikte yaşlı sürücülerin neden olduğu kazaların dünya genelinde artmasıyla birlikte farklı ülkeler de çeşitli önlemler almaya başladı. Japonya’da 75 yaş üstü sürücülerin araçlarına “Koreija” adı verilen yaşlı sürücü işareti takılması zorunlu hale getirildi. Bu tür uygulamaların diğer ülkelerde de yaygınlaşması bekleniyor.

YENİ KURALLAR TARTIŞMA YARATTI

Yaş sınırı uygulaması Avrupa’da bazı kesimlerden tepki topladı. Özellikle tek başına yaşayan yaşlı bireyler, araç kullanmanın hayatlarının bir parçası olduğunu savunarak bu sınırlamanın mağduriyet yaratacağını ifade ediyor. Sosyal medyada ise uygulamanın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda yoğun bir tartışma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi