Tesla Türkiye'de Yeniden Satışa Çıkardı! Fiyatı Belli Oldu, Liste Baştan Ayağa Güncellendi
Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki satış politikasında önemli bir adım attı. ÖTV düzenlemesi sonrasında geçici olarak satıştan çekilen Model Y, yeniden alıcısıyla buluşuyor. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla hem yeni fiyatları hem de satışa açılacak tarihleri paylaştı.
Tesla Türkiye’nin resmi açıklamasına göre, Model Y için güncellenmiş envanter listeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30’da yayınlanacak. Aynı anda çevrim içi mağaza üzerinden araç sipariş ekranı da aktif hale gelecek. Böylece Tesla severler, yenilenen fiyatlarla Model Y modellerini tekrar sipariş edebilecek.
DURDURMAYA ÖTV ETKİSİ
Kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV oranlarındaki değişiklik, Tesla’nın mevcut fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştu. Yaşanan fiyat artışı sonrası Tesla, Model Y stoklarını geçici olarak satıştan çekmişti. Yeni fiyatların belirlenmesinin ardından yeniden satış süreci başlatıldı.
TESLA MODEL Y GÜNCEL TÜRKİYE FİYATLARI
Tesla’nın Türkiye envanterinde yer alan Model Y versiyonlarının yeni başlangıç fiyatları şöyle sıralandı:
Model Y Standard Range (RWD): 2 milyon 241 bin TL
Model Y Long Range (RWD): 3 milyon 225 bin 240 TL
Model Y Long Range (AWD): 3 milyon 998 bin 400 TL
Açıklanan bu fiyatlar, araçların standart donanım paketi üzerinden belirlenmiş olup; renk, jant ve opsiyonel ekipman tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi