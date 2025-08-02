ABD'de Gıda Sektöründe Skandal Geri Çağırma! Üretimi Resmen Durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde etiketleme hatası nedeniyle binlerce kilo tereyağı raflardan toplatılıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tüketiciler için hayati risk taşıyan süt alerjisi konusunda ciddi uyarılarda bulunurken, eksik etiket bilgisi yüzünden ciddi sağlık sorunlarının tetiklenebileceği belirtiliyor.

ABD'de Gıda Sektöründe Skandal Geri Çağırma! Üretimi Resmen Durduruldu
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FDA’nın yaptığı açıklamaya göre, “NH Avrupa Tarzı Tereyağı Karışımı” adlı ürünün içerisinde süt bulunmasına rağmen ambalaj üzerinde bu bilgiye yer verilmedi. Bu durum, özellikle süt alerjisi olan bireyler için tehlike arz ediyor. Geri çağırılan ürünün toplam miktarı 64.800 pound (yaklaşık 29 bin kilogram) olarak açıklandı.

ABD'de Gıda Sektöründe Skandal Geri Çağırma! Üretimi Resmen Durduruldu - Resim : 1

ÜRÜNÜN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ürün adı: NH Avrupa Tarzı Tereyağı Karışımı

UPC kodu: 1 00 78684 73961 2

Parti kodu: 5064036503

Ambalaj tipi: Her biri 36 blok içeren beyaz karton kutular

Dağıtım ağı: ABD genelinde 12 farklı dağıtım merkezi ve Dominik Cumhuriyeti

FDA, alerjisi olan bireylerin bu ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiğini bildirirken, iade süreci hakkında bilgi almak isteyenlerin doğrudan firmaya başvurmaları istendi.

SÜT ALERJİSİ CİDDİYETİNİ KORUYOR

Mayo Clinic’in verilerine göre, süt alerjisi çocuklar arasında en yaygın alerji türlerinden biri olmayı sürdürüyor. Hırıltı, mide bulantısı, kurdeşen ve sindirim sistemi bozukluklarının yanı sıra, ileri vakalarda ölümcül anafilaktik reaksiyonlara kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Süt, yasal olarak en tehlikeli 9 gıda alerjeni arasında yer alıyor.

ACİL SERVİSLER DOLUP TAŞTI

New York Alerji ve Astım Merkezi Direktörü Dr. Sebastian Lighvani, ABD’de her üç dakikada bir kişinin, yanlışlıkla tükettiği alerjen içeren gıdalar nedeniyle acil servise başvurduğunu söylüyor. Son 20 yılda anafilaksi vakalarında %400'e yakın artış yaşandığına dikkat çeken uzman, etiket okuma alışkanlığının hayati önemde olduğunun altını çiziyor.

ETİKETLERİ DİKKATLİ OKUYUN UYARISI

FDA tarafından yapılan açıklamada, “Tüketiciler, özellikle gıda alerjisi olan bireyler için, satın aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemelidir. ABD yasalarına göre, tüm ana alerjenlerin etiketlerde açıkça belirtilmesi zorunludur” denildi.

ABD'de Gıda Sektöründe Skandal Geri Çağırma! Üretimi Resmen Durduruldu - Resim : 2

TÜRKİYE'DE DE BENZER VAKALAR YAŞANIYOR

Etiketleme sorunları sadece ABD ile sınırlı değil. Türkiye’de de son yıllarda özellikle okul çağındaki çocuklar arasında süt ve süt ürünlerine karşı gelişen alerjik reaksiyonların arttığı gözleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu nedenle ambalajlı ürünlerdeki alerjen bildirimi kontrollerini sıklaştırmış durumda. Ancak uzmanlar, özellikle ithal ürünlerin etiket çevirilerinde yapılan eksikliklerin risk oluşturduğunu, içerik listesinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Tereyağı Toplatma
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