Her Santimi Altın Değerinde: Yapımı 4 Ay Sürüyor, Büyüdükçe Değeri Artıyor

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Nevşehir’de el emeğiyle üretilen dev seramik vazo, hem fiyatı hem de üzerindeki altın detaylarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 150 santim boyundaki bu özel eser, santimi 20 bin liradan alıcı buluyor. Kapadokya’da faaliyet gösteren bir seramik atölyesinde hazırlanan ve üretimi yaklaşık 4 ay süren vazo, 12 ayar altınla kaplanarak adeta sanatla zenginliği buluşturuyor.

Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, "Bu boyutta bir ürünün hazırlanması hem zaman hem de uzmanlık istiyor. Önce iki kez fırınlanıyor, ardından desen çizimi, boyama ve son fırınlama aşamalarından geçiyor. Ürün büyüdükçe işçilik de kullanılan malzeme de artıyor. Bu özel vazoda 12 ayar altın kullandık. Bu da eserin değerini ciddi oranda artırıyor.” dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Sanatçılarla zenginleşen bu özel koleksiyonlarda sadece malzeme değil, tasarım da ön planda. Türkiye’nin önde gelen seramik ustalarından Saim Kolhan’ın eserlerinin yanı sıra Ahmet Kahraman’ın dantel motifleri, Özgür Özer’in Hitit figürleri ve Mustafa Çakır’ın ipek desenleri de sergilenen koleksiyonlara ayrı bir derinlik katıyor.

Hitit kültüründen ilham alan seramiklerde geyik, keçi, ceylan ve fil gibi figürler dikkat çekerken, atölyeye gelen yerli ve yabancı turistler hem üretim sürecine tanıklık ediyor hem de eşsiz parçaları yakından inceleme şansı buluyor.

Kaynak: İHA