Her Santimi Altın Değerinde: Yapımı 4 Ay Sürüyor, Büyüdükçe Değeri Artıyor

Kapadokya’da 4 ayda yapılan ve santimi 20 bin liraya alıcı bulan 150 santimlik dev vazo, 12 ayar altın kaplaması ve kadim figürleriyle hem sanatseverlerin hem turistlerin ilgisini çekiyor.

Her Santimi Altın Değerinde: Yapımı 4 Ay Sürüyor, Büyüdükçe Değeri Artıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’de el emeğiyle üretilen dev seramik vazo, hem fiyatı hem de üzerindeki altın detaylarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 150 santim boyundaki bu özel eser, santimi 20 bin liradan alıcı buluyor. Kapadokya’da faaliyet gösteren bir seramik atölyesinde hazırlanan ve üretimi yaklaşık 4 ay süren vazo, 12 ayar altınla kaplanarak adeta sanatla zenginliği buluşturuyor.

Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, "Bu boyutta bir ürünün hazırlanması hem zaman hem de uzmanlık istiyor. Önce iki kez fırınlanıyor, ardından desen çizimi, boyama ve son fırınlama aşamalarından geçiyor. Ürün büyüdükçe işçilik de kullanılan malzeme de artıyor. Bu özel vazoda 12 ayar altın kullandık. Bu da eserin değerini ciddi oranda artırıyor.” dedi.

Her Santimi Altın Değerinde: Yapımı 4 Ay Sürüyor, Büyüdükçe Değeri Artıyor - Resim : 1

TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Sanatçılarla zenginleşen bu özel koleksiyonlarda sadece malzeme değil, tasarım da ön planda. Türkiye’nin önde gelen seramik ustalarından Saim Kolhan’ın eserlerinin yanı sıra Ahmet Kahraman’ın dantel motifleri, Özgür Özer’in Hitit figürleri ve Mustafa Çakır’ın ipek desenleri de sergilenen koleksiyonlara ayrı bir derinlik katıyor.

Her Santimi Altın Değerinde: Yapımı 4 Ay Sürüyor, Büyüdükçe Değeri Artıyor - Resim : 2

Hitit kültüründen ilham alan seramiklerde geyik, keçi, ceylan ve fil gibi figürler dikkat çekerken, atölyeye gelen yerli ve yabancı turistler hem üretim sürecine tanıklık ediyor hem de eşsiz parçaları yakından inceleme şansı buluyor.

Kaynak: İHA

Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı
Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
ÇOK OKUNANLAR
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi