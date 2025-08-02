Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

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İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, airfryer kaynaklı yangınlar sonrası sigorta şirketlerine yapılan başvurularda ortalama zarar 29.555 sterline ulaşırken, bazı durumlarda bu rakam 80.000 sterline kadar çıkabiliyor. Türk Lirası karşılığıyla bu zarar, 4 milyon TL'nin üzerine çıkabiliyor. Uzmanlar, kullanıcıların çoğunun cihazın kullanma kılavuzunu okumadan doğrudan kullanmaya başladığını ve bu durumun ciddi güvenlik açıklarına neden olduğunu vurguluyor.

YANLIŞ KULLANIM YANGINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Airfryer cihazlarının yanlış konumlandırılması, yeterince temizlenmemesi veya aşırı doldurulması, yangın riskini önemli ölçüde artırıyor. Yangın güvenliği uzmanı Jonny Smith, “Bu cihazlar basit görünse de doğru kullanılmazsa büyük tehlikelere yol açabilir. Yağ eklememek, cihazı yanıcı yüzeylerden uzak tutmak ve çalışırken başında olmak hayati önem taşıyor” uyarısında bulunuyor.

BİLİNÇLİ KULLANIM HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, airfryer kullanırken uyulması gereken temel güvenlik önlemlerini şöyle sıralıyor:

Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun: Cihazın doğru kullanım kurallarını bilmeden çalıştırmayın.

Sepeti fazla doldurmayın: Havanın dengeli dolaşımı için yeterli boşluk bırakın.

Cihazı iyi havalandırılan bir alanda kullanın: Kapalı ve dar alanlardan uzak durun.

Düzenli temizlik yapın: Yağ birikimi yangın riskini artırır.

Yanıcı malzemelerden uzak tutun: Ahşap, perde gibi yanabilir yüzeylerle temasından kaçının.

Gözetimsiz bırakmayın: Cihaz çalışırken daima kontrolünüz altında tutun.

SAĞLIKLI MI, TEHLİKELİ Mİ?

Airfryer cihazları doğru kullanıldığında hem sağlıklı hem de pratik çözümler sunabiliyor. Ancak rahatlıkla gelen rehavetin büyük sorunlara yol açabileceğini hatırlatan uzmanlar, kullanıcıların konforun ötesinde güvenliği öncelemesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde, küçük bir dikkatsizlik milyonlarca liralık kayba neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi