Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor

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Soğuk hava koşullarında bahçesindeki ürünlerin zarar görmesinin ardından alternatif bir yöntem geliştiren üretici, teras seracılığı sayesinde hem kendi hem de oğlunun ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ürün elde ediyor.

KİMYASAL YOK, DOĞAYA DOST ÜRETİM YAPILIYOR

Yaklaşık 40 metrekarelik iki ayrı alanda domates, biber, patlıcan, çilek, limon, salatalık ve maydanoz gibi ürünler yetiştiren üretici, kimyasal katkılardan uzak durarak tamamen organik gübre kullanıyor. Çatıda biriktirdiği yağmur suyunu 60 tonluk bir depoda toplayarak damla sulama yöntemiyle bitkilere ulaştırıyor. Bu sayede hem su israfı önleniyor hem de yıl boyunca taze ürün elde edilebiliyor.

KIŞIN ORTASINDA DOMATES YETİŞTİRİLİYOR

Soğuk havalarda domates ve marul gibi ürünlerin dış mekânda yetişmesinin zorlaştığını belirten üretici, teras seracılığı fikrini bu nedenle hayata geçirdiğini söylüyor. Alt katlardan gelen sıcak havanın etkisiyle çatı katındaki mini seranın ısısını koruduğunu dile getiren üretici, bu sayede kış aylarında dahi üretimin kesintisiz sürdüğünü ifade ediyor.

Kaynak: AA