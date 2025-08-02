Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki üretici, evinin terasını naylonla kaplayarak kurduğu mini seralarda yılın her döneminde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Son Güncelleme:
Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuk hava koşullarında bahçesindeki ürünlerin zarar görmesinin ardından alternatif bir yöntem geliştiren üretici, teras seracılığı sayesinde hem kendi hem de oğlunun ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ürün elde ediyor.

Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor - Resim : 1

KİMYASAL YOK, DOĞAYA DOST ÜRETİM YAPILIYOR

Yaklaşık 40 metrekarelik iki ayrı alanda domates, biber, patlıcan, çilek, limon, salatalık ve maydanoz gibi ürünler yetiştiren üretici, kimyasal katkılardan uzak durarak tamamen organik gübre kullanıyor. Çatıda biriktirdiği yağmur suyunu 60 tonluk bir depoda toplayarak damla sulama yöntemiyle bitkilere ulaştırıyor. Bu sayede hem su israfı önleniyor hem de yıl boyunca taze ürün elde edilebiliyor.

Terasını Serayla Kapladı, Dört Mevsim Üretiyor: Getirisi Rekor Kırdı, İki Eve Birden Yetiyor - Resim : 2

KIŞIN ORTASINDA DOMATES YETİŞTİRİLİYOR

Soğuk havalarda domates ve marul gibi ürünlerin dış mekânda yetişmesinin zorlaştığını belirten üretici, teras seracılığı fikrini bu nedenle hayata geçirdiğini söylüyor. Alt katlardan gelen sıcak havanın etkisiyle çatı katındaki mini seranın ısısını koruduğunu dile getiren üretici, bu sayede kış aylarında dahi üretimin kesintisiz sürdüğünü ifade ediyor.

Ekenin Yüzünü Güldürüyor: Bu Bitki Sayesinde 1 Yılda Ev ve Araba Sahibi Olanlar Var!Ekenin Yüzünü Güldürüyor: Bu Bitki Sayesinde 1 Yılda Ev ve Araba Sahibi Olanlar Var!Ekonomi

'Sahte Altın' Alarmı: Terazide Tam Gram, Gerçek İse Çok Başka Çıkıyor! Duyan Kuyumculara Koşuyor'Sahte Altın' Alarmı: Terazide Tam Gram, Gerçek İse Çok Başka Çıkıyor! Duyan Kuyumculara KoşuyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Hasat Domates
Son Güncelleme:
Yılların Sanayi Ustası Açıkladı: Bu 3 Dizel Araçtan Uzak Durun! Sürekli Masraf Çıkarıyor Yılların Sanayi Ustası Açıkladı: Bu 3 Dizel Araçtan Uzak Durun! Sürekli Masraf Çıkarıyor
Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş
Ekenin Yüzünü Güldürüyor: Bu Bitki Sayesinde 1 Yılda Ev ve Araba Sahibi Olanlar Var! Ekenin Yüzünü Güldürüyor: Bu Bitki Sayesinde 1 Yılda Ev ve Araba Sahibi Olanlar Var!
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi