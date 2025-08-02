Yılların Sanayi Ustası Açıkladı: Bu 3 Dizel Araçtan Uzak Durun! Sürekli Masraf Çıkarıyor

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Araç sahiplerinin en çok dikkat ettiği konuların başında bakım maliyetleri ve arıza geçmişi geliyor. Özellikle kronik sorunlarıyla bilinen bazı dizel modeller, kullanıcıları hem zaman hem de yüksek tamir masraflarıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

Ankara’da uzun yıllardır oto tamir sektöründe hizmet veren ve sosyal medyada "ustalardieselcar" adıyla bilinen deneyimli bir usta, sıkça arızalanan ve mümkünse tercih edilmemesi gereken 3 dizel aracı paylaştı.

İŞTE KRONİK SORUNLARIYLA DİKKAT ÇEKEN 3 MODEL:

Fiat Euro 6

Sorun: AdBlue sisteminde yaşanan sık arızalar, kullanıcıların hem yakıt verimliliğini hem de motor performansını olumsuz etkiliyor.

Citroen C3 1.6 Valf

Sorun: Hava akış sensörü, tesisat ve sigorta kablolarında sıkça karşılaşılan problemler nedeniyle arıza lambası sönmüyor, sürüş keyfi ciddi ölçüde azalıyor.

Chevrolet Captiva

Sorun: Enjektör ve turbo sistemindeki arızalar başta olmak üzere, elektronik tesisat sorunları nedeniyle masraflı tamiratlar gerektiriyor.

Usta, bu araçların özellikle ikinci el piyasasında uygun fiyatlı görünse de, uzun vadede sürücüleri yoran ve sürekli bakım gerektiren modeller olduğunu belirtti. Araba almayı düşünenlerin bu üç modeli seçmeden önce detaylı araştırma yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi