Otomotiv Devleri Peş Peşe Çıta Yükseltti! Teknolojide Devrim Gibi Yenilik Başlıyor

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Geliştirilen yeni nesil araçlar, sadece tasarımda değil, teknolojik donanımda da radikal yenilikler sunacak. İşte yıl bitmeden tanıtılması beklenen ve şimdiden heyecan yaratan modeller...

Fransız otomobil üreticisi Renault, şehir otomobili segmentinde uzun yıllardır güçlü bir konumda bulunan Clio’nun altıncı neslini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önceki versiyonlar üzerinde yapılan sınırlı güncellemelerin aksine, Clio 6’nın köklü bir tasarım değişikliği ile gelmesi bekleniyor. Aracın iç hacminin genişletileceği ve tamamen hibrit ile elektrikli motorlara odaklanılacağı öngörülüyor. Dizel motorlar ise bu yeni dönemde tarihe karışıyor. Tanıtımın eylül ayında Almanya’daki Münih IAA Otomobil Fuarı’nda yapılması planlanıyor.

PEUGEOT 308 YENİDEN MAKYAJLANIYOR

Peugeot cephesinde de hareketlilik sürüyor. Markanın C hatchback sınıfındaki önemli temsilcisi 308, yıl sonuna doğru makyajlı haliyle tanıtılacak. Tasarım açısından, 3008 ve 5008 modellerinin modern çizgilerine daha da yaklaşması beklenen 308’in, teknolojik altyapısıyla da yenilenmesi gündemde. Makyaj operasyonuyla birlikte dizel motorun yerini şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemlerin alması bekleniyor. Özellikle 195 beygirlik yeni hibrit motor versiyonunun bu modelde sunulması, dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor.

ALMAN MARKALAR VİTES YÜKSELTTİ

Alman otomotiv devleri BMW ve Volkswagen de yılın geri kalanında ses getirecek yeniliklerle gündeme geliyor. Tanıtılması planlanan yeni modeller, özellikle bilgi-eğlence teknolojilerinde çığır açacak nitelikte.

BMW iX3 NEUE KLASSE DÖNEMİ BAŞLIYOR

BMW’nin elektrikli dönüşümünde kritik bir rol üstlenecek olan yeni iX3 modeli, markanın "Neue Klasse" adı verilen yeni platformu üzerinde geliştirilen ilk araç olacak. Tamamen elektrikli olan bu SUV model, sadece motor gücüyle değil, içerdiği dijital yeniliklerle de öne çıkacak. Özellikle ön camın alt kısmından başlayarak gösterge paneli boyunca uzanan geniş bilgi-eğlence ekranı, sürüş deneyiminde bambaşka bir dönem başlatacak. BMW iX3’ün de eylül ayında Münih IAA Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılacak.

VOLKSWAGEN'DEN ÇİFTE ATILIM

Volkswagen ise 2025 yılına iki güçlü modelle damga vurmaya hazırlanıyor. Yeniden tasarlanan ikinci nesil T-Roc, kompakt SUV sınıfında daha modern hatlarla yollara çıkacak. Tiguan modelinde kullanılan tasarım diline yaklaşması beklenen araç, hafif hibrit motor seçenekleriyle sunulacak.

Ancak asıl büyük sürpriz, ID.2 modeli olacak. Elektrikli mobiliteyi daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmayı amaçlayan Volkswagen, ID.2 ile şehir içi kullanımda ekonomik ve çevreci bir alternatif yaratmayı hedefliyor. Bu modelin üretime hazır versiyonu, Münih’teki fuarda tanıtılacak ve otomobil tutkunları teknik detaylara yıl bitmeden ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi