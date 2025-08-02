Türk-İş ve Hak-İş Zam İçin İmzayı Attı

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Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde son aşamaya gelindi. Hak-İş ve Türk-İş ile işveren arasındaki Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. Hak-İş ve Türk-İş, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11’lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.

Atalay, “Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki ‘bir problem yok’, biz de bakanlığa ‘tamam’ diyeceğiz. Problem varsa ‘yapmıyoruz’ diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak” diye konuşmuştu.

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