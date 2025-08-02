İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor

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Gaziantep’te uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Mehmet Uçar (56) ve Mehmet Culha (44), iki yıl önce İzmir Karaburun’daki bir arı çiftliğinde gördükleri “arı havası terapisi” uygulamasından etkilenerek benzer bir merkezi kendi şehirlerinde hayata geçirdi.

Solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik hastalıklar ve zayıf bağışıklık sistemi olan bireyler için destekleyici tedavi niteliğinde kullanılan arı havası terapisi, kovan içinden yayılan hava ve arıların titreşimli kanat sesleriyle uygulanan doğal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

TEDAVİYİ DESTEKLEYEN DOĞAL YÖNTEM

Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan merkezde tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan Uçar ve Culha, arı kovanlarının yerleştirildiği özel bir odada, "arı yatağı" olarak adlandırılan yataklar aracılığıyla terapi yapıyor. Terapi sürecinde bireyler, kovanların içinden gelen havayı soluyor, arıların doğal titreşimleriyle sakinleşiyor.

ALERJİDEN STRESE, ASTIMDAN BRONŞİTE HER DERDE DEVA

Apiterapinin, astım, bronşit, alerji, depresyon, migren ve bağışıklık sorunlarında olumlu etkiler sağladığını belirten girişimciler, merkeze gelen kişilerin özellikle nefes alma güçlüğü, stres ve kronik yorgunluk gibi şikayetlerle geldiklerini ve çoğunun olumlu sonuçlar aldığını ifade etti.

TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞIYOR

Merkezde uygulanan bu yöntemin bilimsel dayanağının güçlü olduğunu belirten bal arısı hastalıkları uzmanı ve emekli akademisyen Mehmet Ali Kutlu, apiterapinin Almanya, Çin, Rusya ve ABD gibi birçok ülkede yıllardır uygulandığını ve başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Türkiye’de ise apiterapinin henüz yeni yeni tanındığını ve yaygınlaşması için altyapı çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AİLELERİN DE TERCİHİ OLDU

Arıcı Mehmet Uçar, bu tedavi yöntemini önce kendi ailesinde uyguladıklarını ve olumlu sonuçlar aldıktan sonra merkeze gelen birçok kişiden benzer geri dönüşler aldıklarını belirtti. Mehmet Culha ise, "Arı havası, özellikle solunum problemleri olan ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için etkili bir destek yöntemi. Amacımız bu uygulamayı Gaziantep’te daha fazla kişiye ulaştırmak" dedi.

Merkeze gelen kalp hastası Yusuf Aslancan da bağışıklığını güçlendirmek için apiterapiye başvurduğunu ve tedaviden memnun kaldığını dile getirdi.

Uçar ve Culha, arı ürünlerinin sağlığa faydalarını yaygınlaştırmak ve bu yöntemi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA