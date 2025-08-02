İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor

Gaziantep’te girişimci iki arıcı, solunum yolu ve bağışıklık sistemi hastalıklarına doğal destek sağlamak amacıyla arı kovanı havası terapisi uygulayan bir merkez kurdu. Apiterapi yöntemiyle arı kovanlarından yayılan hava solunuyor, stres azalıyor, nefes açılıyor!

Son Güncelleme:
İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Mehmet Uçar (56) ve Mehmet Culha (44), iki yıl önce İzmir Karaburun’daki bir arı çiftliğinde gördükleri “arı havası terapisi” uygulamasından etkilenerek benzer bir merkezi kendi şehirlerinde hayata geçirdi.

Solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik hastalıklar ve zayıf bağışıklık sistemi olan bireyler için destekleyici tedavi niteliğinde kullanılan arı havası terapisi, kovan içinden yayılan hava ve arıların titreşimli kanat sesleriyle uygulanan doğal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

TEDAVİYİ DESTEKLEYEN DOĞAL YÖNTEM

İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor - Resim : 1Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan merkezde tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan Uçar ve Culha, arı kovanlarının yerleştirildiği özel bir odada, "arı yatağı" olarak adlandırılan yataklar aracılığıyla terapi yapıyor. Terapi sürecinde bireyler, kovanların içinden gelen havayı soluyor, arıların doğal titreşimleriyle sakinleşiyor.

ALERJİDEN STRESE, ASTIMDAN BRONŞİTE HER DERDE DEVA

İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor - Resim : 2Apiterapinin, astım, bronşit, alerji, depresyon, migren ve bağışıklık sorunlarında olumlu etkiler sağladığını belirten girişimciler, merkeze gelen kişilerin özellikle nefes alma güçlüğü, stres ve kronik yorgunluk gibi şikayetlerle geldiklerini ve çoğunun olumlu sonuçlar aldığını ifade etti.

TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞIYOR

İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor - Resim : 3Merkezde uygulanan bu yöntemin bilimsel dayanağının güçlü olduğunu belirten bal arısı hastalıkları uzmanı ve emekli akademisyen Mehmet Ali Kutlu, apiterapinin Almanya, Çin, Rusya ve ABD gibi birçok ülkede yıllardır uygulandığını ve başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Türkiye’de ise apiterapinin henüz yeni yeni tanındığını ve yaygınlaşması için altyapı çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AİLELERİN DE TERCİHİ OLDU

İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor - Resim : 4Arıcı Mehmet Uçar, bu tedavi yöntemini önce kendi ailesinde uyguladıklarını ve olumlu sonuçlar aldıktan sonra merkeze gelen birçok kişiden benzer geri dönüşler aldıklarını belirtti. Mehmet Culha ise, "Arı havası, özellikle solunum problemleri olan ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için etkili bir destek yöntemi. Amacımız bu uygulamayı Gaziantep’te daha fazla kişiye ulaştırmak" dedi.

Merkeze gelen kalp hastası Yusuf Aslancan da bağışıklığını güçlendirmek için apiterapiye başvurduğunu ve tedaviden memnun kaldığını dile getirdi.

Uçar ve Culha, arı ürünlerinin sağlığa faydalarını yaygınlaştırmak ve bu yöntemi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Üreticiyle Market Arasında Yüzde 600’lük Uçurum! Temmuzun Zam Şampiyonu Belli OlduÜreticiyle Market Arasında Yüzde 600’lük Uçurum! Temmuzun Zam Şampiyonu Belli OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Altın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Fiyatlara Dikkat! Piyasalar Renk Değiştiriyor Altın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Fiyatlara Dikkat! Piyasalar Renk Değiştiriyor
Trafikte Buna Dikkat Etmeyen Yandı! Ekipler Harekete Geçti Trafikte Buna Dikkat Etmeyen Yandı! Ekipler Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Kamuda Zam Pazarlığında Sona Gelindi! İmzalar Bugün Atılacak İmzalar Bugün Atılacak