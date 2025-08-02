Trafikte Buna Dikkat Etmeyen Yandı! Ekipler Harekete Geçti

Çorum'da polis ekiplerince başlatılan huzur uygulamasında trafik kurallarına uymayan sürücülere büyük idari yaptırım uygulandı.

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Trafikte Buna Dikkat Etmeyen Yandı! Ekipler Harekete Geçti
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücüleri belirleyip idari para cezası uyguladı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik şube ekipleri, Zile Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ehliyet ve ruhsat kontrollerinin yanı sıra, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle denetlendi. Şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde de arama yapan ekipler, uygulama sonucunda 20 araca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda 24 bin 840 TL idari para cezası kesti.

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Kaynak: AA

Etiketler
Trafik Cezası Trafik
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