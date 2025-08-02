'İmkansız' Denileni Başardı! Asitli Toprakta Rekor Hasat Bekliyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen çalışmada, Bozdağ'daki toprakların yüksek asidik özelliği yaban mersini yetiştiriciliği için benzersiz bir fırsat sundu. Gündalan mevkiinde üretim yapan çiftçi Zafer Tepe'nin tarlasından alınan toprak analizlerinde pH değeri 4.48 olarak ölçüldü. Bu özellik, yaban mersini gibi asitli toprak seven bir bitki için ideal bir ortam sağladı.

1 dekarlık alana dikilen 400 fidan, damla sulama sistemiyle desteklendi. Üç yıl sonunda ilk ürününü veren fidanlardan yaklaşık 35 ila 40 kilogram meyve hasat edildi. Kilogramı 400 TL’den satılan ürünle birlikte üretici ilk kazancını da elde etmiş oldu.

8 YILDA 20 KAT VERİM BEKLENTİSİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bozdağ’ın yaban mersini üretiminde potansiyel üs haline gelebileceğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“İlk kez toprağa bu meyveyi adapte ettik. Üç yıl içinde meyve alındı ve hiçbir gelişim problemi yaşanmadı. Bu tür, yıllar içinde verimini artırıyor. 8 yılın sonunda, dekarda 20 kat ürün artışı bekliyoruz. Yani bu 1 dekar alandan gelecekte 800 kg'ya yakın meyve hasat edilebilir.”

Kaynak: Haber Merkezi