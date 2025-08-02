'İmkansız' Denileni Başardı! Asitli Toprakta Rekor Hasat Bekliyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarımda yeni bir başarı hikâyesi yazılıyor. Bozdağ Mahallesi’nde 2021 yılında dikilen yaban mersini fidanları, üç yıl içinde meyve vererek üreticisini sevindirdi. Bölgenin doğal yapısı sayesinde ürünün hem ekonomik hem de verimlilik açısından umut vadettiği belirtildi.

'İmkansız' Denileni Başardı! Asitli Toprakta Rekor Hasat Bekliyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen çalışmada, Bozdağ'daki toprakların yüksek asidik özelliği yaban mersini yetiştiriciliği için benzersiz bir fırsat sundu. Gündalan mevkiinde üretim yapan çiftçi Zafer Tepe'nin tarlasından alınan toprak analizlerinde pH değeri 4.48 olarak ölçüldü. Bu özellik, yaban mersini gibi asitli toprak seven bir bitki için ideal bir ortam sağladı.

'İmkansız' Denileni Başardı! Asitli Toprakta Rekor Hasat Bekliyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor - Resim : 1

1 dekarlık alana dikilen 400 fidan, damla sulama sistemiyle desteklendi. Üç yıl sonunda ilk ürününü veren fidanlardan yaklaşık 35 ila 40 kilogram meyve hasat edildi. Kilogramı 400 TL’den satılan ürünle birlikte üretici ilk kazancını da elde etmiş oldu.

'İmkansız' Denileni Başardı! Asitli Toprakta Rekor Hasat Bekliyor! Kilosu 400 Liradan Satılıyor - Resim : 2

8 YILDA 20 KAT VERİM BEKLENTİSİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bozdağ’ın yaban mersini üretiminde potansiyel üs haline gelebileceğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“İlk kez toprağa bu meyveyi adapte ettik. Üç yıl içinde meyve alındı ve hiçbir gelişim problemi yaşanmadı. Bu tür, yıllar içinde verimini artırıyor. 8 yılın sonunda, dekarda 20 kat ürün artışı bekliyoruz. Yani bu 1 dekar alandan gelecekte 800 kg'ya yakın meyve hasat edilebilir.”

Altın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Fiyatlara Dikkat! Piyasalar Renk DeğiştiriyorAltın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Fiyatlara Dikkat! Piyasalar Renk DeğiştiriyorEkonomi

'Sahte Altın' Alarmı: Terazide Tam Gram, Gerçek İse Çok Başka Çıkıyor! Duyan Kuyumculara Koşuyor'Sahte Altın' Alarmı: Terazide Tam Gram, Gerçek İse Çok Başka Çıkıyor! Duyan Kuyumculara KoşuyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hasat Meyve
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor İçeri Giren Rahatlıyor, Dönen Tavsiye Ediyor: Sadece Soluyorlar, Etkisi Saatler Sürüyor
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Türk-İş ve Hak-İş Zam İçin İmzayı Attı Türk-İş ve Hak-İş Zam İçin İmzayı Attı
ÇOK OKUNANLAR
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi