Togg Alacaklar Dikkat! ÖTV Zammı Sonrası Fiyatlar Fırladı! Yeni Fiyatlar Dudak Uçuklattı

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Türkiye’de otomotiv piyasasını yakından etkileyen ÖTV düzenlemesi, Temmuz ayının sonunda yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerin ardından Togg, merakla beklenen güncel fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Aralık 2023’ten bu yana fiyat değişikliğine gidilmeyen T10X modeli, bu zamla birlikte önemli bir artış yaşamış oldu.

Güncellenen listeye göre, T10X modelinin:

V1 Standart Menzil versiyonu: 1.862.000 TL

V1 Uzun Menzil versiyonu: 2.172.000 TL

V2 Uzun Menzil versiyonu: 2.363.000 TL

Böylece en düşük versiyon 357 bin TL, en yüksek donanım seviyesi ise tam 483 bin TL zamlandı.

SATIŞ LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Togg, yılın ilk yarısında 17.101 adet T10X satışı gerçekleştirerek, toplam satış sayısını 66.777 adede çıkardı. Haziran ayında sadece 3.098 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili olmayı sürdüren Togg, SUV segmentinde de hem elektrikli hem içten yanmalı motorlu araçlar arasında lider konumda bulunuyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Fiyat artışının temel nedeni, elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme oldu. Daha önce %10 olan ÖTV oranı, motor gücü ve matrah durumuna göre yeniden belirlendi. Yeni düzenleme şu şekilde:

Motor gücü ≤ 160 kW & matrah ≤ 1.650.000 TL-%25

Motor gücü ≤ 160 kW & matrah > 1.650.000 TL- %55

Motor gücü > 160 kW & matrah ≤ 1.650.000 TL- %65

Motor gücü > 160 kW & matrah > 1.650.000 TL-%75

Yapılan bu değişiklik, sadece Togg’u değil, aynı segmentteki tüm elektrikli araçları doğrudan etkileyerek fiyatlarda ortalama %25’e varan artışlara neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi