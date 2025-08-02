Togg Avrupa Yollarına Çıkıyor: Yurt Dışı Satışı İçin Geri Sayım! Hangi Ülkede Satılacağı Netleşti

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Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobil markası Togg, uluslararası arenaya adım atıyor. Alman Bild gazetesi, Togg T10X modelinin 2025 yılı sonunda Almanya’da satışa çıkacağını duyurdu. Böylece Almanya, Togg’un ilk yurt dışı pazarı olacak.

ALMANYA’NIN SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL

Haberde, Almanya’nın tercih edilmesinde ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşının etkili olduğu vurgulandı. Stuttgart’ta bir Togg ofisinin bulunması da bu kararda önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

TOGG, FUARLA TANITILACAK

Togg’un tamamen elektrikli T10X modeli, bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı’nda tanıtılacak. Tanıtımın ardından aracın Almanya yollarında olması bekleniyor. Satışların 2025 sonunda başlaması planlanıyor.

BAYİ OLMADAN, DİJİTALDEN SATIŞ

Togg’un Almanya’daki satışları klasik bayilik sistemi yerine, dijital platformu Trumore üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yenilikçi satış yöntemi, kullanıcıların araçlara daha kolay erişmesini sağlayacak.

YURT İÇİNDE LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Haberde, Togg’un Türkiye’deki başarısına da yer verildi. 2025’in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satışı gerçekleştirildiği ve bu rakamın elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde 20’sine denk geldiği aktarıldı. Ayrıca 2024 yılında Togg satışlarının 30 bini aştığı, bu rakamın Tesla ve BYD gibi dev markaların toplam satışını geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA