Yerin 7 Metre Altından Çıkıyor, 100 Havuzda Bekletiliyor: Beyaz Atının Her Damlası Servet Değeri Taşıyor

Yerin 7 metre altından çıkarılan tuzlu suyla tamamen doğal yollarla üretilen Fadlum tuzunun hasadı Sivas’ta başladı. 84 farklı mineral içeren bu beyaz altın, sağlıklı yapısıyla her yıl yeniden tercih ediliyor.

Yerin 7 Metre Altından Çıkıyor, 100 Havuzda Bekletiliyor: Beyaz Atının Her Damlası Servet Değeri Taşıyor
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Sivas’ın Merkez ilçesine bağlı Tepeönü köyünde yaklaşık iki asırdır geleneksel yöntemlerle üretilen ve “beyaz altın” olarak adlandırılan Fadlum tuzunun hasadı başladı. Yer altından çıkarılan tuzlu kaynak suyuyla elde edilen bu özel tuz, katkı maddesi içermeyen doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

YERİN 7 METRE ALTINDAN ÇIKARILIYOR

Üretim süreci, 7 metre derinlikten çıkarılan tuzlu suyun açık havuzlara aktarılmasıyla başlıyor. Yaklaşık 100 ayrı havuzda buharlaşmaya bırakılan suyun ardından, yüzeyde oluşan kristalize tuzlar büyük bir özenle toplanıyor. Geriye kalan saf tuz, çuvallanarak satışa sunuluyor.

Yerin 7 Metre Altından Çıkıyor, 100 Havuzda Bekletiliyor: Beyaz Atının Her Damlası Servet Değeri Taşıyor - Resim : 1

DOĞALLIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Köy sakinlerinden Yunus Yılmaz, kullanılan suyun %24’ünün tuz olduğunu, geri kalan kısmın ise buharlaşarak doğal bir ayıklanma süreci yarattığını ifade etti. “Yaz aylarında üretime başlıyoruz ve Eylül-Ekim aylarının sonuna kadar devam ediyoruz. Bu süreçte hiçbir katkı kullanmıyoruz, doğa kendi işini yapıyor” diyen Yılmaz, tuzun şehir içi ve dışına gönderildiğini de belirtti.

HER YIL AYNI TADIN PEŞİNDELER

Yerin 7 Metre Altından Çıkıyor, 100 Havuzda Bekletiliyor: Beyaz Atının Her Damlası Servet Değeri Taşıyor - Resim : 2

Fadlum tuzunun faydasını görenlerin her yıl yeniden sipariş verdiğini belirten Yılmaz, “İlk kez alanlar, bu tuzun daha önce tükettiklerinden çok farklı olduğunu söylüyor. Vücutlarının daha dinç olduğunu belirtiyorlar. Çünkü bu tuzun içinde insan sağlığı için gerekli 84 doğal mineral var” dedi.

Üretimin tamamen mevsim koşullarına bağlı olduğunu söyleyen Yılmaz, yıllık üretim miktarının 1 ton ile 1.500 ton arasında değiştiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim amacımız para kazanmak değil insanlara katkısız, sağlıklı tuz yedirmek.”

Kaynak: İHA

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