Uzman Uyardı: Bu İki Saç Kesimi Kadınları Yaşlandırıyor!

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Alice Dawkins’e göre, yaşını zarif bir şekilde taşımak isteyen kadınlar saçlarına, ciltlerine ve bedenlerine dikkat etmenin yanında, doğru kesimi de tercih etmeli. Ancak çoğu kadın farkında olmadan yılları saç modeliyle yüzüne yansıtabiliyor.

KAKÜLLÜ KISA KESİM

Alice’in uyardığı ilk model "kaküllü kısa bob" saç kesimi. Bu model, özellikle İngiliz moda dünyasının ikonik ismi Anna Wintour ile özdeşleşmiş olsa da, herkes için uygun değil. Dawkins, bu saç kesiminin çene hizasındaki yapısı ve alın üzerine düşen kakülleriyle dikkati doğrudan yaşlanma belirtilerinin en yoğun görüldüğü göz çevresi ve yüzün alt kısmına çektiğini belirtiyor.

Ayrıca bu modelin, günümüz trendlerinden uzaklaştığını ve eski bir hava verdiğini ifade eden uzman, bob modeli tercih edecek olanların yüz şekline ve saç yapısına uygun varyasyonlara yönelmesini öneriyor. Özellikle katlı kesimlerle saça hareket kazandırmanın, daha genç bir görünüm yaratmada etkili olabileceğini vurguluyor.

YANLIŞ UYGULAMAYA DİKKAT

Dawkins’in listesinde ikinci sırada ise kısa pixie (peri) kesimi yer alıyor. Ancak bu model tamamen yasak değil. Asıl sorun, bu kesimin doğru uygulanmadığında ortaya çıkıyor. Eğer saçta yeterince kat, hacim ve belirgin çizgiler yoksa, kısa pixie kesiminin yüzü daha yaşlı gösterebileceğini ifade ediyor.

Alice, bu modelin aslında yüz hatlarını vurgulayan ve canlılık kazandıran güçlü bir tarz olabileceğini ancak bunun için kesimin çok iyi planlanması gerektiğini söylüyor. Özellikle düz ve hacimsiz bir peri kesimi, yaşla birlikte belirginleşen kırışıklıkları öne çıkarabiliyor.

YÜZ ŞEKLİNİZE GÖRE UYUMLU KESİM ŞART

Uzman, pixie kesim tercih edecek kadınlara ise yüz şekillerine göre hareket etmelerini tavsiye ediyor. Örneğin yuvarlak yüzlü kadınlar, daha fazla kat ve hacim içeren, yüzü daha uzun gösteren peri kesimlerini seçmeli. Kare yüzlü kadınlar ise yumuşak geçişli katlar ve yana doğru taranan kaküllerle daha dengeli bir görünüm yakalayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi