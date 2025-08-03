TOKİ’den 36 İlde Büyük Arsa Satışı Başlıyor: Peşin Alımda Yüzde 15 İndirim, 36 Ay Vade Fırsatı! İşte Tüm Detaylar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış duyurusu yaptı. 36 ilde gerçekleştirilecek açık artırmayla toplam 242 arsa satışa sunulacak. Satışlar için belirlenen muhammen bedel 15 milyar 63 milyon 329 bin 321 TL olarak açıklandı.

TOKİ’den 36 İlde Büyük Arsa Satışı Başlıyor: Peşin Alımda Yüzde 15 İndirim, 36 Ay Vade Fırsatı! İşte Tüm Detaylar
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Peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 15 oranında indirim uygulanacak. Ayrıca alıcılar, ödeme kolaylığı sağlayan iki farklı planla da arsalara sahip olabilecek. Buna göre; yüzde 25 peşinatla 48 ay, yüzde 40 peşinatla ise 36 ay vade imkânı sunulacak.

TOKİ’den 36 İlde Büyük Arsa Satışı Başlıyor: Peşin Alımda Yüzde 15 İndirim, 36 Ay Vade Fırsatı! İşte Tüm Detaylar - Resim : 1

AÇIK ARTIRMA 4 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Arsa satışları için düzenlenecek açık artırma, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.30’da hem Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde hem de İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılar, www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

SATIŞ YAPILACAK İLLER VE ARSA TÜRLERİ

Açık artırma kapsamında arsa satışı yapılacak iller şunlar:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak.

Satışa çıkarılacak arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, eğitim, sağlık, sanayi, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, lojistik ve kentsel çalışma alanları gibi farklı kullanım amaçlarına uygun olarak gruplandırıldı. Ayrıca bazı arsalar plansız statüde yer alıyor.

TOKİ’den 36 İlde Büyük Arsa Satışı Başlıyor: Peşin Alımda Yüzde 15 İndirim, 36 Ay Vade Fırsatı! İşte Tüm Detaylar - Resim : 2

KATILIM ŞARTLARI VE TEMİNATLAR

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, arsanın muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve Emlak Müzayede platformundan ulaşılabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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