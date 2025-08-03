İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti

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Türkiye2yi ayağa kaldıran sahte diploma skandalına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayıp sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şahıslara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı dava açtı.

Mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli yer alırken, temmuzda tamamlanan ikinci iddianameye 65 şüpheli daha eklendi. Her iki iddianamede başta Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan’ın bulunduğu 6 şüphelinin sahte diploma organizasyonunu yöneten kişiler olduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü şikâyetçiler arasında yer alırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları veya personelinin de e-imzalarını kopyaladıkları öğrenildi.

'ZİYA HOCA'NIN KABARIK DOSYASI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; dava dosyasında e-imza skandalının başındaki isim "Ziya Hoca" olarak tanımlanan Ziya Kadiroğlu olarak gösterildi. Kadiroğlu, ifadelerinde benzer suçlardan daha önce ceza aldığını söyledi. 2010 ve 2012 yıllarında KPSS soruşturması kapsamında örgüt lideri olarak, 2016’da sahte diploma çetesi soruşturmasında yine örgüt lideri sıfatıyla yargılandığını kabul eden Kadiroğlu, toplamda 3 kez örgütsel suç kapsamında operasyon geçirip yargılandığını, bu davaların ulusal ve uluslararası basında haber konusu olduğunu, adının kamuoyunda hem suçlu hem de kahraman olarak anıldığını anlattı.

'TAZMİNAT BİLE KAZANDIM'

Kadiroğlu ayrıca 2010-2016 arasında, kamuoyunda “KPSS çetesi” bilinen dosya kapsamında örgüt lideri olarak yargılanmasına ilişkin, “Başkalarının yerine joker adayı sınava sokmam iddiaları ile ilgili olarak hakkımda işlem yapıldı. Daha sonra diploma ve atama çetesi olarak adlandırılan dosyada yargılandım ve cezalar aldım. 5 yıl cezaevinde kaldım. Yalnızca 2002 ve 2005’e ait iki dosyadan ceza aldım, diğer tüm dosyalardan beraat ettim. Haksız tutuklama nedeniyle tazminat kazandım” dedi.

Kadiroğlu, Adana, Osmaniye, İstanbul ve Ankara’da hakkındaki soruşturmalar nedeniyle ifade verdiğini, halen Düzce Üniversitesi’nde doktora yaptığını da söyledi.

Kaynak: Hürriyet