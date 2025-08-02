Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı

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Türkiye'de 400'den fazla akademisyenin adının karıştığı sahte diploma skandalına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Sistem boşluklarını kullanan bu şüphelilerin, mezuniyet kayıtları, not ortalamaları, doçentlik başvuruları ve diploma bilgilerini manipüle ederek yüzlerce kişiye avantaj sağladığı, hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya yüzlerce kişinin sahte akademik derece aldığı öğrenildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede; sahte mezuniyet, not değişikliği, usulsüz e-imza üretimi ve sistemlere yetkisiz erişim gibi yöntemlerle kamuda unvan ve statü elde etmeye çalışan şüphelilerin kimliğine yer verildi. Söz konusu usulsüzlükler arasında not ortalamasını 1.29’dan 3.29’a yükseltmek, başkası adına e-imza üretmek, kayıtlı olmayan kişileri mezun göstermek gibi ağır iddialar yer aldı.

İŞTE O İSİMLER

Bu eylemlere karışan kişilerin isimleri; Abdullah Volkan Uçak, Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Adnan Taşdemir, Ahmet Dalan, Ahmet Ruşen Uçar, Ali Öpöz, Ali Yıldırım, Aytül Çiçekli Dursun, Ayhan Ateş, Buruç Özbey, Bülent Ural, Cemal Aygün, Cemil Demirkol, Doğan Kadir Saygın, Doğukan Fırat Özyürek, Duran Ali Saral, Emre Baytekin, Emre Gökdemir, Enes Talip Canatar, Enver Yılmaz, Erdal Şimşek, Esra Özdemir, Eyüp Yirmili Fatih Erdem, Ferhat Demir, Ferhat Ornovak, Ferhat Uzun, Gökay Celal Gülen, Gökçe Güler, Güler Kahraman Büyükkeleş, Gülsüm Şahin, Gülseren Şahin, Hüseyin Demir, İbrahim Bolat, İsa Can Erdem, İsmail Örs, Kadir Şahin, Kadriye Kurtoğlu, Mehmet Baykara, Mehmet Çiftçi, Mehmet Emin Gökçe, Mehmet Halil Ekici, Mehmet Karakuş, Mehmet Tahir Gülmez, Mehmet Üveyik, Meryem Uçar, Muhammet Kaya, Münir Gözübenli, Mustafa Sarı, Nazım Deniz Bozdere, Nizam Perk, Nursel Tanju, Nuray Emine Gaye Tuğuz, Oğuzhan Ercan, Orhan Akbaş, Osman Kürşad Mert, Osman Ulunç, Ömer Yalım, Özge Baydemir, Serdan Akıncıoğlu, Süreyya Yıldız, Şule Akkan Arıcan, Tayfun Eraslan, Tuğba İrkin, Tuncay Doğan, Tuncay Yıldırım, Yaren Özkarakaş, Yelda Boğa, Yunus Bektaş, Yusuf Algan Çelik, Zeynep Gülten, Zeynep Karacan, Ziya Öçalır (Ziya Öçalı ile aynı kişi) şeklinde sıralandı.

Kaynak: Habertürk