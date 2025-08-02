İstanbul'a Beklenen Yağış Geldi! Kavurucu Sıcaklıklara Serinlik Molası

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İstanbul'da bir süredir devam eden boğucu sıcaklar ve yüksek nem oranı, yerini serinleten poyraza ve yerel yağışlara bıraktı. Meteorolojinin kısa süre önce duyurduğu sağanak yağış, İstanbul’un bazı ilçelerinde etkisini gösterdi.

HAVA PARÇALI BULUTLU

Kentin birçok noktasında hissedilen sıcaklık düşüşü, özellikle hafta sonuyla birlikte kendini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte, İstanbul genelinde hava daha serin ve parçalı bulutlu bir hal aldı.

KISA SÜRELİ SERİNLİK

Yer yer yağışın da etkili olduğu kentte, Kartal ilçesinde sabah saatlerinde kısa süreli sağanaklar görüldü. Öğleye doğru ise Üsküdar Kısıklı’da yer yer etkili olan yağmur, vatandaşlara kısa süreli bir serinlik sağladı.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde poyrazın etkisini sürdürebileceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını belirtti.

Kaynak: DHA