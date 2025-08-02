KGM Açıkladı: Trafiğe Çıkacaklar Dikkat! Rotalar Yeniden Belirlendi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kara yollarında son durum bilgisi paylaşıldı. Trafiğe çıkacaklar için rotalarda olan değişikliklere bildirildi.

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KGM Açıkladı: Trafiğe Çıkacaklar Dikkat! Rotalar Yeniden Belirlendi
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KGM, kara yollarında bakım, yapım ve onarım çalışmalarındaki güncel bilgileri paylaştı. Trafiğe çıkacakların dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları 4-8. kilometrelerinde Ankara-İstanbul istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

KGM Açıkladı: Trafiğe Çıkacaklar Dikkat! Rotalar Yeniden Belirlendi - Resim : 1

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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Kaynak: AA

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