Adana'da Düşen Uçaktan ‘Romantizm’ Çıktı! Masal Gibi Teklif, Kabus Gibi Son

Adana’da düşen ve 2 kişinin yaralandığı eğitim uçağının, evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı. Olaydan kısa süre önce kaydedilen teklif anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Adana’nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak Hava Pisti’nde 1 Ağustos akşamı saat 19.20 sıralarında, TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan pilot Burak Yürekli ve yolcusu Şeyda Doğan yaralandı.

Adana'da Düşen Uçaktan ‘Romantizm’ Çıktı! Masal Gibi Teklif, Kabus Gibi Son - Resim : 1

EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN HAVALANDI

Uçağın, nişanlı çift için özel olarak organize edilen bir evlilik teklifi uçuşu kapsamında havalandığı ortaya çıktı. O anların görüntüsünde uçuş sırasında pistte bekleyen Doğan’ın nişanlısının telsizle evlilik teklifinde bulunduğu görüldü.

“Evet” yanıtından birkaç saniye sonra uçak alçalmaya başladı ve kısa süre içinde piste yakın bir alanda kaza kırıma uğradı.

Adana'da Düşen Uçaktan ‘Romantizm’ Çıktı! Masal Gibi Teklif, Kabus Gibi Son - Resim : 2

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şeyda Doğan ve pilot Burak Yürekli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesi bulunmuyor.

O ANLAR KAMERADA

Uçaktaki evlilik teklifi ve hemen ardından yaşanan kaza anı, olay yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’da Eğitim Uçağı Düştü: İki Kişi Ağır YaralıAdana’da Eğitim Uçağı Düştü: İki Kişi Ağır YaralıGüncel

Kaynak: DHA

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