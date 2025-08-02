Katrancı Adası'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Katrancı adası önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Katrancı Adası'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesi Katrancı adası önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Katrancı Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fethiye’deki özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA

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