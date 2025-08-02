Ağrı'da Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü yakınlarındaki dağlık alanda çıkan kuru ot yangını, Patnos Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son Güncelleme:
Ağrı'da Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki buğday tarlaları ile birlikte mühimmat deposunu da tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin açıklama yapan Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürü Nuri Taşkın, "Yangın rüzgarla birlikte çok hızlı yayıldı. Özellikle buğday tarlalarına ve mühimmat bölüğüne doğru ilerlemesi risk oluşturuyordu. Ekiplerimizle birlikte tüm gücümüzü seferber ettik. Can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
Arabada Kadına Şiddet! Tekmeleyerek Darp Etti, Küfürler Savurdu Tekmeleyerek Darp Etti, Küfürler Savurdu
Düzce’de 401 Sürücüye Radar Şoku Düzce’de 401 Sürücüye Radar Şoku
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor