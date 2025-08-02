Düzce’de 401 Sürücüye Radar Şoku

Düzce’de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 580 sürücüye cezai işlem uygulandı, 401’i radara girdi.

Son Güncelleme:
Düzce’de 401 Sürücüye Radar Şoku
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 580 sürücüye cezai işlem uygulandı, 401’i radara girdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 bine yakın araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 401 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 21 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 188 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 25 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 30 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye ses ve gürültüden ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 580 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 94 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Arabada Kadına Şiddet! Tekmeleyerek Darp Etti, Küfürler Savurdu Tekmeleyerek Darp Etti, Küfürler Savurdu
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Pizza Kutularında Ölümcül Alarm Pizza Kutularında Ölümcül Alarm1
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor