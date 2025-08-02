Arabada Kadına Şiddet! Tekmeleyerek Darp Etti, Küfürler Savurdu

Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler semtinde, bir araç sürücüsünün arka koltukta oturan kadını tekmeleyerek darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfür ve hakaretlerle kadına saldıran şahsın görüntüleri tepki çekti.

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Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde dün akşam korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, bir araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadına aniden fiziksel saldırıda bulundu. Kadını tekmeleyerek darp eden ve bu sırada küfür ve hakaretler savuran saldırganın görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRGÜ TANIĞI: DEHŞET VERİCİYDİ

Olayı kaydeden görgü tanığı, “Araçtan gelen bağrışmaları duydum, baktığımda bir adamın kadına tekme attığını gördüm. Kadının çığlıkları yürek burkucuydu. Hemen telefonuyla kaydettim ve polise haber verdim” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hastaneye kaldırıldığı ve darp raporu aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Ankara Kadına Şiddet
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