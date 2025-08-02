İstanbul’da Katledilen Ayşe Tokyaz’ın Hayalleri Hatay’da Yaşıyor! İkizi Esra Yürek Yakan Listeyi Paylaştı

İstanbul’da canice öldürülen, valizde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz “Artık yalnızım ama Ayşe’nin hayalleri için yaşamaya devam edeceğim” dedi. Genç kız kardeşini anlattı, her satırı yürek yaktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan ve canice katledilen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşini anlattı. Katledilen ikiz kardeşiyle birlikte hayallerinin yer aldığı bir liste olduğunu söyleyen genç kız, kardeşi için mücadele vermeye devam edeceğini söyledi.

İstanbul’da Katledilen Ayşe Tokyaz’ın Hayalleri Hatay’da Yaşıyor! İkizi Esra Yürek Yakan Listeyi Paylaştı - Resim : 1

“AYNI HAYAT İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK”

Tokyaz, şöyle konuştu: Ayşe çok güler yüzlü bir insandı. Ayşe hep böyle çok yardımseverdi. Hayalleri ve hedefleri olan bir insandı. Bütün her şeyini planlı olarak yapardı. Okulu bittikten sonra bizim hedeflerimiz vardı ve onları gerçekleştirecektik. En son paylaşılan video, dershaneye hazırlanırken 4 yıl önce biz çekmiştik. Ayşe de öyle çok neşe dolu bir insandır. Böyle arkadaşlarına da çok sitem eden biriydi. Tam o zamanı hatırlamıyorum ama bir arkadaşım için çekmişti o videoyu ve sonrasında gülmüştük. Kafasında ilk hemşirelik yoktu. Biz ilk üniversitemizi de aynı üniversite gastronomi bölümüne yerleşmiştik. Gastronomi Ayşe'nin çok hedefi değildi. Ayşe sağlıkçı olmak istiyordu. Ayşe'yle birlikte sağlık okumak için ben de gastronomiden çıktım. Aslında amaç Ayşe'yle yan yana olabilmek ve hiç ayrılmadığımız için ikimiz aynı üniversiteye yerleşmek istedik. İlk üniversitemizde aynıydı, ikincisi de aynı olduğunda ben de şey hemşireliğe gittim.

İstanbul’da Katledilen Ayşe Tokyaz’ın Hayalleri Hatay’da Yaşıyor! İkizi Esra Yürek Yakan Listeyi Paylaştı - Resim : 2

"AYŞE'Yİ UNUTMAYACAĞIM"

Tokyaz, hazırladıkları yapılacaklar listesini kardeşi varmışçasına devam ettireceğini belirterek şunları anlattı: Ayşe, cebindeki son parayı bile yardıma muhtaç bir insana verirdi. Her zaman ben bazen her şeye yardım ettiği için çok kızardım. Sürekli herkese gülüyordu. Hep böyle neşe dolu ve çok eğlenceli bir insandı. Bizim yapılacaklar listemiz vardı. O listelere tik atarak ilerliyorduk. Bizim okul sonrasında bazı hedeflerimiz vardı. Örneğin; aynı hastanede çalışmak gibi çalıştıktan sonra bir şeyleri yapabilmeyi istiyorduk. Ben şimdi tek başıma Ayşe'nin hayallerini ve beraber kurduğumuz planları da gerçekleştireceğim. Ayşe'nin bu dünyadaki sesi olacağım. Ayşe'yi unutmayacağım ve unutturmayacağım. Bir şekilde bizim mücadelemiz dava sonuna kadar devam edecek. Eminim Ayşe zaten şimdi beni izliyordur. Böyle şeyleri benim yapmamı istiyordur. Ben her şeyi Ayşe'ye yakışır şekilde en güzel şekilde yapmak istiyorum. Ayşe benim ailem için ne hedeflediyse neyi yapmak istediyse kendi içinde ben onların hepsini tek tek yapacağım. Bu sefer tek başıma yapacağım ama Ayşe'nin her zaman varlığını hissediyorum ve hissedeceğim.

İstanbul’da Katledilen Ayşe Tokyaz’ın Hayalleri Hatay’da Yaşıyor! İkizi Esra Yürek Yakan Listeyi Paylaştı - Resim : 3

Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 4'ü Polis 5 TutuklamaAyşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 4'ü Polis 5 TutuklamaGüncel

Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyinden 'Casus Yazılım' İddiası: 'Ayşe'nin Her Yaptığını Biliyormuş'Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyinden 'Casus Yazılım' İddiası: 'Ayşe'nin Her Yaptığını Biliyormuş'Gündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Ayşe Tokyaz
Son Güncelleme:
YÖK Başkanı Açıkladı: Sahte Diploma Skandalında Çifte Soruşturma Sahte Diploma Skandalında Çifte Soruşturma
Bakan Bayraktar Duyurmuştu: Türkiye'den Suriye'ye İlk Doğal Gaz Akışı Başladı Türkiye'den Suriye'ye İlk Doğal Gaz Akışı Başladı
Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor