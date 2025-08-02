Bakan Bayraktar Duyurmuştu: Türkiye'den Suriye'ye İlk Doğal Gaz Akışı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen doğal gazın, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı ile Kilis üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi