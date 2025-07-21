Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyi Konuştu: 'Televizyonlarda İzlediğimiz Vahşet Bizi Buldu'

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, ayrılmak istediği sevgilisi Cemil Koç tarafından katledildi. Cansız bedeni bir bavula konularak yol kenarına atıldı. Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi Abdülkadir Tokyaz, "Televizyonlarda izlediğimiz vahşetin, gelip 1200 km ilerideki bizi bulacağı aklıma gelmezdi... Kardeşim, Münevver Karabulut ile aynı kaderi paylaştı." diyerek isyan etti. Acılı ağabey, “Adalet sağlansın ki başka kızlar aynı kaderi yaşamasın” dedi.

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Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyi Konuştu: 'Televizyonlarda İzlediğimiz Vahşet Bizi Buldu'
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Katledilen hemşirelik öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ağabeyi Abdülkadir Tokyaz, yaşadığı acıyı anlattı. “Televizyonda izlediğimiz vahşetin 1200 kilometre ötede gelip bizi bulacağı aklıma gelmezdi” diyen Tokyaz, “Kardeşim, Münevver Karabulut ile aynı kaderi paylaştı” sözleriyle isyan etti. Ailesine düşkün bir ağabey olduğunu belirten Tokyaz, “Ben Ayşe'nin de Esra'nın da babaları gibiydim. Onlar uzaktaydı ama her dertlerini bizimle paylaşırdı. O adam kardeşimi tehdit ederken ailemizin adresini bile kullanmış” dedi.

Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyi Konuştu: 'Televizyonlarda İzlediğimiz Vahşet Bizi Buldu' - Resim : 1

'O GÜN TUTUKLANSAYDI, KARDEŞİM YAŞARDI'

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Abdülkadir Tokyaz, kardeşinin hayatına giren Cemil Koç'un daha önce de bir kadının ölümünden sorumlu olduğunu iddialarını hatırlatarak, "Cemil Koç'un daha önce Ece diye bir kadını da öldürdüğü söyleniyor. O gün bu adam tutuklansaydı, cezasını çekseydi bugün kardeşim yaşardı. Kardeşime klinik mi açayım diye hayal kurarken, kardeşimin ölüsünü aldım." dedi.

'AYŞE'NİN HER YAPTIĞINI BİLİYORMUŞ'

Ayşe’nin telefonuna casus yazılım yüklendiğini düşündüğünü söyleyen Tokyaz, "Ne yaptıysa biliyormuş. Ayşe’nin her adımından haberi vardı, ayrıldıktan sonra da tehdit etmeye başladı. Ayşe'ye psikolojik baskı uyguluyormuş. Ses kaydı medyaya düştü. Zaten o kayıtta 'ben her şeyi öğrenirim, siz eziksiniz' diyor. Kızları her zaman aşağılayıp, baskı yapıyormuş. Ayşe'yi ailemiz üzerinden tehdit ediyormuş." diye konuştu.

Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyi Konuştu: 'Televizyonlarda İzlediğimiz Vahşet Bizi Buldu' - Resim : 2

'KENDİM YEMİYORDUM, ONLARA VERİYORDUM'

Olayın yaşandığı gece özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Tokyaz, kardeşinin kayıp haberini aldıktan sonra hemen İstanbul’a gitmek üzere yola çıktığını, ancak yolda ölüm haberini öğrendiğini aktardı. “DNA testi için çağırdılar. Ölüm belgesini ellerime verdiklerinde yıkıldık. Ek işler de yaparak onlara maddi destek olduk. Kendim yemek yemiyordum, yemek kartımı onlara veriyordum. Kendi hayatımdan kısıp, kardeşlerimi okutuyordum. İstanbul'dan kefenle getirdim kardeşimi, daha fazla acı çekmesin diye hemen defnettik.” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

'KARDEŞİM KOLA BİLE İÇMEZDİ'

Cemil Koç’un savcılık ifadesine de tepki gösteren Tokyaz, kardeşinin merdivenden düşmediğini ve zararlı madde kullanmadığını söyledi. “Kardeşim kola bile içmezdi, sağlıkçıdır, stajda ameliyatlara giriyordu. Annem kantinde tost basarak Ayşe’yi okuttu. Ben onu hemşire kıyafetiyle hayal ederken, kardeşimi kefenle getirdim Reyhanlı'ya.” dedi. Annesinin yıkıldığını belirten Tokyaz, küçük kız kardeşi Esra’nın da psikolojik çöküntü yaşadığını ifade etti.

Ayşe Tokyaz'ın Acılı Ağabeyi Konuştu: 'Televizyonlarda İzlediğimiz Vahşet Bizi Buldu' - Resim : 3

Cemil Koç’un mahkemede en ağır cezayı alması gerektiğini belirten Tokyaz, "Ben de erkeğim. Ben de sevdim ama reddedilince gururlu biçimde çekildim. Nasıl kıyıyorlar kızlarımıza? Aklım almıyor. Allah bizim gibi kimseyi yakmasın, ocağına böyle ateş düşürmesin. En ağır cezayı alırsa, içimize su serpilecek. İnşallah en ağır cezayı alır da, başka kızlarımız aynı kaderi yaşamaz." diye konuştu.

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Kaynak: Günaydın

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