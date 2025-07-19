Çiğ Köfte Vermeyi Unutmuştu, Vali Aygöl Boş Marulu Böyle Telafi Etti: 'İşi Tatlıya Bağladık'

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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında uğradığı bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden tattı. Çiğ köfte tabağını çevresindekilere de ikram eden Aygöl, koruma polis memuruna ise yalnızca marul uzattı. Çiğ köfte koymayı unutan Vali Aygöl’ün bu anı, görevli polisin yüz ifadesi ve çevredeki vatandaşların tebessümüyle birlikte kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede ilgi görerek çok sayıda kullanıcıyı gülümsetti.

BU KEZ TATLIYLA GÖNÜL ALDI

Ertesi gün Atatürk Mahallesi’nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Aygöl, burada da mahalle sakinleriyle birlikte asfalt serme çalışmalarına katıldı. İncelemelerinin ardından bir tatlıcıya uğrayan Aygöl, yanında bulunanlara tatlı ikram etti.

Vali Aygöl, bir gün önce marul verdiği polis memurunu unutmadı. Tatlıyı uzatırken, “Kardeş sen neredesin? Çiğ köfte akşam, ancak bak şimdiden iki tatlı. Afiyet olsun ağabeyciğim. İşi tatlıya bağladık. Polislere sahip çıkmam lazım” ifadelerini kullandı. Bu samimi anlar, çevresindekileri gülümsetti.