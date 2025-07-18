Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'ın Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi'nde bulunan deredeki gölette arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 13 yaşındaki Korkmaz Tepe, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden diğer çocuklar yardım çağırdı. Göletin bulunduğu alanda ikamet eden Azim Öner, çocukların çığlıklarını duyarak olay yerine koştu.

Öner, çocuğu sudan çıkararak kıyıya aldı. İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ambulansı sevk edildi. Ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz Tepe'nin duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz Tepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'dan Kahreden Haber! Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atladı Ama...Diyarbakır'dan Kahreden Haber! Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atladı Ama...Yurttan Haberler

Denizde Can Pazarı! İki Kişi Hastaneye KaldırıldıDenizde Can Pazarı! İki Kişi Hastaneye KaldırıldıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Çocuk Hastane
İmamoğlu'nun Avukatı Pehlivan: 'Beni Tutukladığınız Sevk Yazısında Her Satır Avukatlık Faaliyeti' İmamoğlu'nun Avukatından Çarpıcı Savunma
HAKMAR Operasyonunda MİT Raporu Ortaya Çıktı: Şifreli Kapılar, Gizli Toplantılar... HAKMAR Operasyonunda MİT Raporu Ortaya Çıktı
Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı
18 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Kafanızdaki Planlara Son Noktayı Koymanın Tam Zamanı 18 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Kafanızdaki Planlara Son Noktayı Koymanın Tam Zamanı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu O Başsavcı İlk Kez Konuştu