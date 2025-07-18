Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

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Samsun'ın Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi'nde bulunan deredeki gölette arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 13 yaşındaki Korkmaz Tepe, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden diğer çocuklar yardım çağırdı. Göletin bulunduğu alanda ikamet eden Azim Öner, çocukların çığlıklarını duyarak olay yerine koştu.

Öner, çocuğu sudan çıkararak kıyıya aldı. İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ambulansı sevk edildi. Ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz Tepe'nin duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz Tepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA