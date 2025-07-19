Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! Bir Polis Gözaltına Alındı

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde, 13 Temmuz 2025’te yol kenarında bir valiz içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9’a yükselirken, aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. İ.U.U., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirlendi. Cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edildi.

Cinayete ilişkin aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA