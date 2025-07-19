ABD’den Geldi! Altın Kadar Değerli… Türkiye’nin Gözbebeği 65 Yıl Sonra Evinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçmiş, heykelin ülkeye teslim edileceğini duyurmuştu.

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, 65 yıl sonra ana yurdu Türkiye’ye geri döndü.

THY uçağı ile ABD’den Türkiye’ye getirilen heykel hakkında paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

AİT OLDUĞU TOPRAKLARA GERİ GETİRDİK

Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık... Tırnaklarımızla kazıyarak gereken delilleri topladık ve 'Filozof İmparator' Marcus Aurelius'u, ait olduğu topraklara geri getirdik.

Boubon Antik Kenti’nden 1960’larda kaçırılan Marcus Aurelius Heykeli, 65 yıl sonra Türkiye’ye döndü. ABD’de sergilenen bu eşsiz eser; bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle ülkemize iade edildi.

'TARİHÎ BİR BAŞARIDIR'

Diplomasi, hukuk ve bilimin ortak gücüyle, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğümüz bu süreç, sadece bir iade değil; tarihî bir başarıdır. Marcus Aurelius’un ülkemize dönüşü, yıllardır süren hak arayışımızın somut bir sonucudur. İster yurt içinde ister yurt dışında olsun, kaçırılan tüm kültürel mirasımıza sonuna kadar sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

'ANKARALILARLA BULUŞTURACAĞIZ'

Filozof İmparator’u çok yakında, sürpriz bir sergide Ankaralılarla buluşturacağız. Türk arkeolojisinin önemli ismi rahmetli Prof. Dr. Jale İnan öncülüğünde başlayan bu süreçte emeği geçen Burdur Müzemize, Boubon kazı ekibimize, özellikle de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, Marcus Aurelius heykelinin ülkemize taşınmasında verdikleri kıymetli destek için bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’na şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: Haber Merkezi