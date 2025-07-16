Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçti.

Bakanlığın yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmaları sonuç verdi. Bronz heykel, birkaç gün içinde ABD'den Türkiye'ye getirilecek.

Heykel, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek ve yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'den kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştiren heykelin milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara ait olduğu değerlendiriliyor.

Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA