Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor

Türkiye’de kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, 65 yıl sonra ana yurduna geri dönecek. THY uçağı ile ABD’den Türkiye’ye getirilecek olan heykelin yakın zamanda sanatseverlerle buluşması planlanıyor.

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Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçti.

Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor - Resim : 1

Bakanlığın yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmaları sonuç verdi. Bronz heykel, birkaç gün içinde ABD'den Türkiye'ye getirilecek.

Heykel, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek özel bir uçuşla birkaç gün içinde Ankara'ya getirilecek ve yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor - Resim : 2

Türkiye'den kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştiren heykelin milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara ait olduğu değerlendiriliyor.

Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor - Resim : 3

Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor - Resim : 4

Kaynak: AA

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