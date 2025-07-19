Yaşlı Adam Otel Odasında Ölü Bulundu

Kayseri'de 65 yaşındaki A.A., girdiği otel odasından uzun süre çıkmayınca otel görevlileri şüphelendi. Odaya giren görevliler, yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Adamın öldüğü belirlendi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı Adam Otel Odasında Ölü Bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Marif Sokak'ta bulunan bir otelde kalan 65 yaşındaki A.A. uzun bir süre odasından çıkmayınca otel görevlileri odaya girdi. A.A.'yı hareketsiz şekilde yatarken bulan çalışanlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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