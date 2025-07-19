'Ekmeğimi Elimden Aldın' Deyip Baltayla Öldürdü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir sitenin eski görevlisi olan S.Ş., kendisinin yerine göreve başlayan 29 yaşındaki Soner Boztepe’yi baltayla başına vurarak öldürdü. Saldırı, Ovacık Mahallesi’ndeki Bostancı Sitesi sahilinde, 02.00 sıralarında gerçekleşti. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede evinin yakınlarında yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Boztepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Boztepe, Ovacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüpheli S.Ş.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EK GELİR İÇİN İŞE BAŞLAMIŞ

Olayın ardından site sakinleri büyük şok yaşarken, Boztepe’nin asıl işinin Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde olduğu öğrenildi. Genç adamın, ek gelir sağlamak amacıyla birkaç gün önce site görevlisi olarak işe başladığı belirtildi. Cinayeti işleyen S.Ş.’nin daha önce aynı sitede görev yaptığı ve ailesiyle birlikte sitede yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Olaydan birkaç gün önce S.Ş.'nin Boztepe’ye, "Ekmeğimi elimden aldın" diyerek tepki gösterdiği ve aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

Kaynak: DHA