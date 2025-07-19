Ne Lahmacun Ne de Şezlong… Bodrum’a Damga Vurdu! 3 Dakikası 5 Bin TL! Sosyetenin Yeni Gözbebeği Oldu
Lahmacun ve şezlong fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla gündemden düşmeyen Bodrum’da sosyetenin yeni modası, denize botla giriş yapmak oldu. 3 dakikası 5 bin TL olan yeni moda, plajların yeni gözdesi oldu.
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Her sene fahiş lahmacun ve plaj giriş ücretleriyle gündem olan tatil cenneti Bodrum, bu kez yeni ulaşım yöntemiyle gündem oldu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Bodrum’da 3 dakikalık yeni sosyete modasının bedeli 5 bin TL.
SOSYETENİN YENİ GÖZDE ULAŞIMI
Sabah gazetesi köşe yazarı Funda Karayel, bugünkü köşesine “Bodrum’da mekana deniz yoluyla girme modası” başlığı adı altında dikkat çeken yeni modayı taşıdı.
'3 DAKİKALIK YOLCULUK 5 BİN TL'
“Herkes ‘Bakın ben botla geldim, botum var, botluyum’ demek peşinde. Manken botun görevi sadece havalı göstermek” diye vurgulayan Karayel, şunları söyledi:
Kendisi lüks ama mesafesi mütevazı. Bir koydan diğerine 3 dakikalık yolculuk için tam 5.000 TL. Peki neden? Çünkü selfie açısı mükemmel, mekâna botla inmenin bir havası var.
Kaynak: Sabah
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