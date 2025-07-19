Hastane Önünde Acı Manzara: Mehmet Murat Çalık'ın Annesi 'Feryadımı Duyun' Diyerek Haykırdı, Ablası Fenalaştı

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez yendiği kanserin ardından sağlık durumunun yeniden ciddileşmesiyle 21 kilo kaybetti. Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçen gün ameliyat edilen ve sağlık durumu ağır olan Mehmet Murat Çalık'ın tetkiklerinin tekrar yapılmasına karar verdi.

ABLASI FENALAŞTI

İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık'ın annesi Gülseren Çalık ile Yeşim Koçhan'ın hastane önündeki bekleyişi ise devam ediyor. Çalık'ın ablası Yeşim Koçhan "Sadece adalet istiyoruz" diye haykırdığı hastane önünde fenalaşarak bayıldı.

'OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Anne Gülseren Çalık ise gözyaşları içinde oğlunu kaybetmek istemediğini söyledi. 1999’da akut lösemi hastalığına yakalanıp bir sene boyunca tedavi gören oğlu için Gülseren Çalık, "Çaresizim. 99'u bir daha yaşamak istemiyorum, oğlumun ellerimden kayıp gitmesini istemiyorum. 21 kilo verdi, çocuğumun eriyip gitmesine dayanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'AKLIMI KAYBETMEK ÜZEREYİM'

Adalet Bakanlığı'na seslenen Gülseren Çalık, "Feryadımı duyun! Aklımı kaybetmek üzereyim. Tansiyon hastasıyım, o tetkiklerin yeniden yapılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Oğlumun özgür olmasını istiyorum. Bütün devlet büyüklerimden ricamdır, beni anlasınlar, söylediklerimi kaale alsınlar" dedi.

Kaynak: Sözcü