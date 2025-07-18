Adli Tıp Kurumu'ndan Mehmet Murat Çalık Kararı: Tetkikler Yeniden Yapılacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Mehmet Murat Çalık cezaevinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede lenfoma şüphesiyle ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderilen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırılmıştı.

Çalık, doktorların riskli uyarılarına rağmen yeniden cezaevine götürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, tüm kontrol ve tetkiklerin yeniden yapılması yönünde karar verdi.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi