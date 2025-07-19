Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! Firari, Suç Makinesi Çıktı, Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Küçükçekmece’de, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ve cesedinin Eyüpsultan’da yol kenarında bir valiz içinde bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi, eski polis memuru Cemil Koç ve ona yardım ettiği belirlenen 6 şüpheli, daha önce “tasarlayarak öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, Cemil Koç’un, Tokyaz’ın cesedini valize koyarak evden çıkarmasına ve otomobiliyle taşımasına yardım ettiği tespit edilen firari şüpheli Oğuz K. (55), Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Maltepe’de yakalandı. 20 suç kaydı bulunan Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA