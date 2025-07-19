Seyir Halindeyken Dorse Koptu, Facia Ucuz Atlatıldı

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Siirt’in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan ayrıldı. Dorse, yolun ortasına savrulurken şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğin kısa süreli durma noktasına geldiği yolda güvenlik önlemleri alınarak araç geçişi kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası dorsenin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tamamen normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA