Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç, Eski Sevgilisinin Ölümünden de Yargılanacak: Deliller İlk Kez Ortaya Çıktı

Ayşe Tokyaz’ın katili eski polis Cemil Koç, eski sevgilisi Ejegül Ovezova’nın intihar ettiği iddia edilerek üzeri kapatılan ölümüne ilişkin de tutuklandı. Cemil Koç'un bu olayda aleyhindeki çok sayıda delile rağmen yargılanmadığı öğrenildi.

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Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç, Eski Sevgilisinin Ölümünden de Yargılanacak: Deliller İlk Kez Ortaya Çıktı
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İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'yi dehşete düşürürken, eski polis memuru olan katil Cemil Koç'un adının bir cinayetle daha anılmasının yankıları sürüyor. Koç'un eski kız arkadaşı Ejegül Ovezova’nın 2023 yılında 8. kattan düşerek ölmesinin "intihar" denilerek kapatıldığı ancak Koç'un bu olayla da ilişkili olabileceği belirtildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinden tutuklanan Cemil Koç'un, Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili de "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Ovezova'nın tırnaklarında Koç'a ait olduğu tespit edilen DNA örneklerinin bulunduğu bildirildi.

Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç, Eski Sevgilisinin Ölümünden de Yargılanacak: Deliller İlk Kez Ortaya Çıktı - Resim : 1

İKİ YIL BOYUNCA SERBESTÇE DOLAŞTI

Ayrıca evin her köşesinde, sehpada ve koltuklarda kan izleri olmasına rağmen Cemil Koç'un olayla ilgili yargılanmadığı belirtildi. Kuvvetli delillere rağmen Cemil Koç'un şüpheli durumuna gelmeden iki yıl boyunca serbest dolaşıp başka bir kadını öldürmesine tepki yağdı.

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Kaynak: Sözcü

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