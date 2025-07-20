4 Çocuğa Hayvan Dışkısı Yedirmişti! Üvey Ağabey İşkencesinde Ödül Gibi Karar

Diyarbakır’da yaşları küçük 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirerek işkence yaptığı iddia edilen üvey ağabey 25 yaşındaki H.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulundu.

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa, üvey ağabeyleri ve üvey anneleri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği iddiası sonrasında sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki toplamıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer almasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Soruşturma kapsamında, çocukların ağabeyi 25 yaşındaki H.A., "kötü muamele" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. "Eziyet" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

4 Çocuğa Hayvan Dışkısı Yedirmişti! Üvey Ağabey İşkencesinde Ödül Gibi Karar - Resim : 1

SUÇ DUYURUSU

Başsavcılıkça, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulunulduğu öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korkunç olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Diyarbakır'da 4 Çocuğa Üvey Ağabey ve Üvey Anneden İşkence! Hayvan Dışkısı Yedirdiler, Videoya Çektiler, Annelerine GönderdilerDiyarbakır'da 4 Çocuğa Üvey Ağabey ve Üvey Anneden İşkence! Hayvan Dışkısı Yedirdiler, Videoya Çektiler, Annelerine GönderdilerGüncel

Kaynak: DHA-İHA

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