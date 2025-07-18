Diyarbakır'da 4 Çocuğa Üvey Ağabey ve Üvey Anneden İşkence! Hayvan Dışkısı Yedirdiler, Videoya Çektiler, Annelerine Gönderdiler

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Çakıkaya köyünde yaşları 3, 6, 7 ve 10 olan 4 çocuğun üvey ağabeyi ve üvey annesi tarafından hayvan dışkısı yedirmek suretiyle işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu, kendilerine gelen ihbarı kamuoyuyla paylaştı. Üvey ağabey ve üvey anneleri, 4 çocuğa işkence ettikleri anları video kaydına aldı ve çocukların annelerine gönderdi.

DAHA ÖNCE KURUM KORUNMASINA ALINIP AİLEYE TESLİM EDİLMİŞLER!

Bunun üzerine Diyarbakır Barosu, 3 Temmuz'da çocukların ivedilikle kurum koruması altına alınması talep etti fakat süreçte bir gelişme yaşanmadı. Baro yaptığı açıklamada, aileyle görüşen sosyal hizmet uzmanının 'acil bir durum bulunmadığı' yönünde değerlendirme yaptığı bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise Diyarbakır Barosu'na çocuklardan bazılarının kimliğinin olmadığı ve daha önce kurum korumasına alınıp daha sonra aileye teslim edildiği bilgisini verdi. Diyarbakır Barosu, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

BARODAN SUÇ DUYURUSU

Baronun suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Kimliği bulunmayan çocukların kurum korumasına daha önce nasıl alındığı, alındıktan sonra kimlik çıkarma işlemi yapılmadan hangi gerekçelerle aileye teslim edildiği hususları ayrıca araştırılması gereken görev ihmali suçunu oluşturmaktadır. İşbu ihbarla ilgili tarafımızca suç duyurusunda bulunma zarureti doğmuştur. İşbu nedenle savcılığınca ivedi olarak çocuklar hakkında bakım tedbirinin uygulanması için ivedi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Sayın savcılığımızca şüpheliler yönünde ivedilikle adli tahkikatın yürütülerek haklarında kamu davası açılmasını ve çocuklarla ilgili olarak bakım tedbiri olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasını sağlanmasını talep ederiz."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çocukların devlet korumasına alındığı duyuruldu. Bakanlık üvey ağabey ve üvey anne hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bakanlık, çağrı merkezine gelen ihbara yönelik ihmali tespit edilen personel hakkında da soruşturma başlattı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bugün bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında “Diyarbakır’da kan donduran iddia: 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildi” şeklinde yer bulan paylaşım ve haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır.

İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız.

Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."