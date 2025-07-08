Saldırı Değil İşkence! Engelli Vatandaşı Benzinle Yaktı… Her Saniyesi Kan Dondurdu

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5 Haziran'da Gaziosmanpaşa’da korkunç bir olay yaşandı. gece saatlerinde 23.30 sıralarında Karayolları Mahallesi'nde 19 yaşındaki Ö.A., duyma ve konuşma engelli 38 yaşındaki Ahmet Sanduvaç'ın telefonunu çaldı.

TELEFON İLE KANDIRDI

Sanduvaç, telefonunun çalınması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Ö.A., 9 Haziran'da Sanduvaç'ın metro durağında karşısına çıktı. Şikayeti geri çekmesi için tehdit ettikten sonra 'Telefonunu vereceğim gel' diyerek kandırdı.

Sanduvaç'ı boş araziye götüren Ö.A., engelli vatandaşın üzerine benzin dökerek yaktı. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da bir daha kullanamama ihtimali olduğu öğrenilirken, saldırgan Ö.A. ise gözaltına alındı.

'ZORLA TELEFONU ALIP GÖTÜRÜYOR'

Dehşeti yaşayan Ahmet'in babası Mehmet Nuri Sanduvaç, şunları söyledi: Olay ilk telefonla başladı. Telefon olayı bayram öncesi Haziran'ın 5'inde oldu. Saat 23.30 sıralarında Ö.A. dediğimiz kişi, elinden zorla telefonu alıp götürüyor. Durumdan sonra Ahmet karakola gidiyor. Karakolda da hırsızlığı anlatıyor ve beni aradılar. ‘Bir gelir misiniz' dediler, ben de gittim. Bir memur, ‘Ö. bunu yapmaz' dedi. Çocuğun babası, ben ve Ahmet ile iki memur arkadaşla birlikteydik. Bu beni üzüntüye soktu.

'TEHDİT ALMAYA BAŞLADIK'

Saldırganın oğlunu yaktığını söyleyen baba şöyle konuştu: Olaydan sonra metronun çıkışında Ahmet'i çeviriyor. ‘Beni neden şikayet ettin, şikayetini geri çek' diye zorbalıyor. Daha sonra kenara, kameraların görmediği bir köşeye alıyor. Ahmet'in üzerine benzin döküyor. Benzini nasıl, nereden tedarik etti, bu da muamma zaten. Etraftaki duyarlı insanlar, esnaflar üzerine kovalarla soğuk su dökmüşler. Yandıktan sonra biz tekrar tehdit almaya başladık. Amcası gelip kendi binamızın kapısının önünde oturan hanımlarımıza, kızlarımıza ağza alınmayacak kelimeler, mahrem dışı davranışlarda bulunmuş, insancıl olmayan davranış sergilemiş. Tehdit edip tükürmüş, ağır sözcükler kullanıp gitmiştir. Korku mu veriyorlar anlamadık.

'AYAKLARINDA DA KIRILGANLIK VAR'

Sanduvaç, "Babası, amcası ve kendisi var. Bu konu bir aileyi kapsıyor gibi geliyor. Baba oğul çeteleşmesi mi diyeyim, gruplaşması mı diyeyim bilemedim. Bunlar midye işi yapıyorlar. Yüzde 52 işitme engelliydi. Fiziki olarak baktığın zaman normalde çakı gibi bir çocuktu. Biraz büküldü, ayaklarında da kırılganlık var. 22 gün yoğun bakım süreci geçirdi" diye konuştu.

Kaynak: AA-İHA