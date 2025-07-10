Öğretmen, 6 Öğrencisini İstismar Etti! Kan Donduran Tehdit: Sonunuz Narin Gibi Olur

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan M.A.'nın, 2023-2024 yılları arasında 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. İstismarcı öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, eğitimci nüfuzunu kullanarak istismarda bulunduğu için toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Olay, şikayet üzerine 7 Ocak'ta M.A.'nın gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla ortaya çıktı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, M.A.'nın 12 yaşından küçük çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği belirtildi.

KAN DONDURAN TEHDİT

Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan mağdur çocukların anne ve babaları M.A.'dan şikayetçi olduklarını belirtti. Çocuklar duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı çocuklar M.A.'nın, ailelerine söylemeleri durumunda "Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur" diyerek kendilerini tehdit ettiğini ifade etti.

Tanık olarak dinlenen bir başka öğretmen İ.M., M.A.'nın cinsel içerikli şakalar yaptığını ve yüzme derslerinde kız öğrencileri duş alırken izlediğini iddia etti. İ.M., bu durumu okul idaresine bildirmesine rağmen önlem alınmadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden 22 yıllık evli ve bir çocuk babası olan M.A. ise öğrencilerle herhangi bir temasının olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

Kaynak: DHA